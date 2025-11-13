Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:30 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ്: ര​ണ്ട് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ന​ഷ്ടം

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ്: ര​ണ്ട് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ന​ഷ്ടം
    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ മം​ഗ​ളൂ​രു സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 43കാ​ര​ന് ര​ണ്ട് കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പ​രാ​തി. 2022 മേ​യ് ഒ​ന്നു മു​ത​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് സി​റ്റി സി.​ഇ.​എ​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​ങ്കി​ത് എ​ന്ന​യാ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​തൊ​രു നി​ക്ഷേ​പ​വും ഇ​ര​ട്ടി വ​രു​മാ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്താ​ണ് പ​ണം ത​ട്ടി​യ​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന ലാ​ഭം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സു​മി​ത് ജ​യ്‌​സ്വാ​ൾ, കു​ശാ​ഗ​ർ ജെ​യി​ൻ, അ​ഖി​ൽ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ങ്കി​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ച പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് വ​ഴി 3500 രൂ​പ ന​ൽ​കി.

    1000 രൂ​പ ലാ​ഭം ല​ഭി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ തു​ക​ക​ൾ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. സ്വ​ന്തം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​മ്മാ​വ​ന്റെ​യും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ​യും മ​രു​മ​ക​ളു​ടെ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി പ​ണം കൈ​മാ​റി. 2022 മേ​യ് മു​ത​ൽ 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29 വ​രെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് യു.​പി.​ഐ, ഐ.​എം.​പി.​എ​സ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ഴി ര​ണ്ടു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ അ​യ​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടു​ത്തി​ടെ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​ച്ചു.

    അ​ങ്കി​ത്തി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ത​ന്നെ വ​ഞ്ചി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പി​ന്നീ​ട് മൂ​വ​രും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ വി​ളി​ച്ച് വ​ധ​ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കു​ക​യും പൊ​ലീ​സി​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്ത​നാ​യി പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Crime NewsOnline Money ScamBangalore News
