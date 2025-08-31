Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യിം:...
    Metro
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 9:06 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യിം: ഹൈ​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​ക​ര​ണം തേ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: 2025 ലെ ​ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ടി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​നി​യാ​ഴ്ച കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം തേ​ടി. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം ഒ​റ്റ​രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ട് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ദം. ഈ ​വി​ഷ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​എം. ശ്യാം ​പ്ര​സാ​ദ്, കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഇ​ട​ക്കാ​ല സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന വി​ശ​ദ​മാ​യ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി.

    രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​ത്തെ ഇ​തു​വ​രെ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വാ​ദി​ച്ചു. ഉ​ട​ന​ടി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു. ‘ഈ ​വ്യ​വ​സാ​യം ഒ​റ്റ​രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ട് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യാ​ൽ, അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി​രി​ക്കും. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​പ്പ് ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്ക​ണം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​ക​ണം’- അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഒ​രു കോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത പ​റ​ഞ്ഞു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഒ​രു നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കു​ക​യും രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, വി​ജ്ഞാ​പ​നം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.‘​ഈ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് വി​ഷ​മം തോ​ന്നു​ന്നു എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം, നി​യ​മം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല’- അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ചു. നി​യ​മം ഉ​ട​ൻ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​മെ​ന്ന് എ​സ്.​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന്, ഇ​ട​ക്കാ​ല ആ​ശ്വാ​സം തേ​ടു​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കോ​ട​തി കേ​സ് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഗെ​യി​മി​ങ് ആ​ക്ടി​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ര​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളോ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളോ കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ അ​തി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​ത്. പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള മാ​റ്റം കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ വാ​ദി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 19(1)(ജി) ​പ്ര​കാ​രം സ്കി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഗെ​യി​മു​ക​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു ബി​സി​ന​സാ​ണെ​ന്ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Online GameHigh Court
    News Summary - Online game: High Court seeks Centre's response
    Similar News
    Next Story
    X