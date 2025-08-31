ഓൺലൈൻ ഗെയിം: ഹൈകോടതി കേന്ദ്ര പ്രതികരണം തേടിtext_fields
ബംഗളൂരു: 2025 ലെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് പ്രമോഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ കർണാടക ഹൈകോടതി ശനിയാഴ്ച കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ പ്രതികരണം തേടി. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഉപജീവനമാർഗം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് ഹരജിക്കാരുടെ വാദം. ഈ വിഷയം പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ബി.എം. ശ്യാം പ്രസാദ്, കേന്ദ്രത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ സമയം അനുവദിച്ചു. അതേസമയം, നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇടക്കാല സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന അപേക്ഷയെ പിന്തുണക്കുന്ന വിശദമായ വാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഹരജിക്കാർക്ക് അനുമതി നൽകി.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിയമത്തെ ഇതുവരെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഹരജിക്കാർക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ഉടനടി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വ്യവസായത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ‘ഈ വ്യവസായം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് അടച്ചുപൂട്ടിയാൽ, അനന്തരഫലങ്ങൾ ഗുരുതരമായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ വാദം കേൾക്കുന്നതുവരെ സർക്കാർ അറിയിപ്പ് തടഞ്ഞുവെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചത്തെ നോട്ടീസ് നൽകണം’- അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇത്തരമൊരു നിയമനിർമാണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത ഒരു കോടതി പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാറിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റ് ഒരു നിയമം പാസാക്കുകയും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, വിജ്ഞാപനം ഭരണഘടനാ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.‘ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോടതികൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല.
ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം, നിയമം അറിയിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സർക്കാർ മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പ് നൽകണമെന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ല’- അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. നിയമം ഉടൻ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, നിർദേശങ്ങൾ തേടുമെന്ന് എസ്.ജി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്, ഇടക്കാല ആശ്വാസം തേടുന്ന ഹരജിക്കാരന്റെ വാദങ്ങൾക്കൊപ്പം കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി കേസ് മാറ്റിവെച്ചു.
ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് ആക്ടിനെ സർക്കാർ നേരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കൂടിയാലോചനകളോ ആലോചനകളോ കൂടാതെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹരജിക്കാർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും മേഖലയിലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാരുടെ ഉപജീവനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും അവർ വാദിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(ജി) പ്രകാരം സ്കിൽ അധിഷ്ഠിത ഗെയിമുകൾ നിയമപരമായ ഒരു ബിസിനസാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹരജി.
