Madhyamam
    10 Oct 2025 7:42 AM IST
    10 Oct 2025 7:42 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വാ​തു​വെ​പ്പ് കേ​സ്: 40 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം ക​​ണ്ടെ​ത്തി

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വാ​തു​വെ​പ്പ് കേ​സ്: 40 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം ക​​ണ്ടെ​ത്തി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​സി. വീ​രേ​ന്ദ്ര ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വാ​തു​വെ​പ്പ് കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 50 കോ​ടി വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 40 കി​ലോ സ്വ​ർ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് (ഇ.​ഡി) അ​റി​യി​ച്ചു. എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ ര​ണ്ട് ലോ​ക്ക​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് 24 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട്ടി ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​ണ് വീ​രേ​ന്ദ്ര. കാ​സി​നോ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ സി​ക്കി​മി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ഇ​യാ​ളെ ഇ.​ഡി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വീ​രേ​ന്ദ്ര നി​ല​വി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്.

