    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:37 AM IST

    ചാ​മു​ണ്ഡി ഹി​ൽ​റോ​ഡ് അ​പ​ക​ടം: ഒ​രാ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​​ണ്ടെ​ത്തി

    ചാ​മു​ണ്ഡി ഹി​ൽ​റോ​ഡ് അ​പ​ക​ടം: ഒ​രാ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​​ണ്ടെ​ത്തി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ചാ​മു​ണ്ഡി ഹി​ൽ​റോ​ഡി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ഭി​ത്തി​യി​ലി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​യാ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി. മൈ​സൂ​രു ഹം​ഗ​ല വി​ല്ലേ​ജി​ലെ റി​ട്ട. എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​റാ​യ ചി​ക്ക​ബ​സ​വ​ഗൗ​ഡ​യാ​ണ് (72) മ​രി​ച്ച​ത്.

    ബ​സ് യാ​ത്രി​ക​നാ​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ തെ​റി​ച്ചു​പോ​യ​താ​ണ്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ക്കി​ൽ അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വീ​ണു​കി​ട​ന്ന ഇ​യാ​ളെ ആ​രും ക​ണ്ടി​ല്ല. മ​ക​ൻ രാ​ജേ​ന്ദ്ര പി​താ​വി​നെ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ന​ന്നാ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:busAccident NewsKarnataka RTC busBangalore
    News Summary - One persons body found in Chamundi Hill Road accident
