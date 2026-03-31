    date_range 31 March 2026 7:39 AM IST
    date_range 31 March 2026 7:39 AM IST

    തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും പെ​ട്ട് ഒ​രുമ​ര​ണം; ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്

    ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ൽ ശ്രീ ​ശ്രീ​ക​ണ്ഠേ​ശ്വ​ര ര​ഥോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും പെ​ട്ട് ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു. ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ഗ​ഡി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ന​ഞ്ചു​ണ്ട സ്വാ​മി​യാ​ണ് (54 ) മ​രി​ച്ച​ത്. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ന​ഞ്ചു​ണ്ട​സ്വാ​മി മ​ക​നും മ​രു​മ​ക​ളു​മൊ​ത്ത് പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചി​ന് ന​ഞ്ചു​ണ്ട​സ്വാ​മി 'ര​ഥ ബീ​ഡി'​യി​ൽ (ര​ഥ പാ​ത) എ​ത്തി​യ​താ​യി പോ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ഷീ​ണം കാ​ര​ണം അ​ദ്ദേ​ഹം കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ച്ച​താ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ഥം വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ് പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ശ്രീ​രാം​പു​ര ലേ​ഔ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള രം​ഗ​സ്വാ​മി​യു​ടെ(51) മു​ഖ​ത്ത് നി​സ്സാ​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യ തി​ര​ക്കി​നി​ടെ കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മു​ഖം ബാ​രി​ക്കേ​ഡി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച​താ​യി ദൃ​ക്‌​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സി​ച്ച് ഡി​സ്ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്തു. മാ​ണ്ഡ്യ ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ണ്ഡ​വ​പു​ര താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ചി​ക്ക​ഡെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ങ്ക​മ്മ​യെ (60) ത​ല​ക​റ​ക്കം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    ഇ​സി​ജി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ക്ര​മ​ര​ഹി​ത​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി മൈ​സൂ​രി​ലെ ജ​യ​ദേ​വ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് കാ​ർ​ഡി​യോ​വാ​സ്കു​ല​ർ സ​യ​ൻ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ചി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും പെ​ട്ടാ​ണ് മ​ര​ണം എ​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ് ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ര​വീ​ന്ദ്ര അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.​ഇ​ത്ത​രം വ​ലി​യ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ളി​ൽ ത​ള്ള​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. പ​ക്ഷേ, തി​ക്കി​ലും തി​ര​ക്കി​ലും പെ​ട്ടി​ല്ല. അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് എ​ല്ലാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്ഷീ​ണി​ത​രോ ബോ​ധ​ര​ഹി​ത​രോ ആ​യ​വ​രെ ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​താ​യി ര​വീ​ന്ദ്ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Heart AttackDeath Newsscuffle
    News Summary - One person dies suddenly in a scuffle; police say it was a heart attack
    Similar News
    Next Story
