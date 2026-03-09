Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightബ​സും കാ​റും...
    Metro
    Posted On
    date_range 9 March 2026 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 6:58 AM IST

    ബ​സും കാ​റും കൂ​ട്ടി​മു​ട്ടി ഒ​രു മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​സും കാ​റും കൂ​ട്ടി​മു​ട്ടി ഒ​രു മ​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    കൃ​ഷ്ണ ഷെ​ട്ടി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മാ​ക്സ് ഇ​ൻ​ഫോ​ടെ​ക്ക് സ്ഥാ​പ​ക​നും വെ​ബ് ഡെ​വ​ല​പ്പ​റു​മാ​യ മു​കേ​ഷ് കൃ​ഷ്‌​ണ ഷെ​ട്ടി (39)നിര്യാതനായി. യെ​ല്ലാ​പൂ​ർ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റും കെ​എ​സ്‌​ആ​ർ‌​ടി‌​സി ബ​സും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചാ​ണ് മ​ര​ണം.​

    കു​ന്താ​പു​ര​ത്ത് നി​ന്ന് ഹു​ബ്ബ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര​ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ യെ​ല്ലാ​പൂ​ർ ഗവ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​െച്ചങ്കി​ലും മ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsbus-car collisionaccidant
    News Summary - One dead in bus-car collision
    Similar News
    Next Story
    X