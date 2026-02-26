Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന...
    Metro
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 8:48 AM IST

    വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന ഉടമയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രതി മുൻ ജീവനക്കാരൻ അഭിഷേക് പൂജാരി
    defamation case
    cancel

    മംഗളൂരു: രഹസ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സ്വകാര്യ വീഡിയോകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുൻ തൊഴിലുടമയെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിയെ ഉർവ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൗപ് സ്വദേശി അഭിഷേക് സുരേന്ദ്ര പൂജാരിയാണ് (34) അറസ്റ്റിലായത്.

    പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: പൂജാരി മുമ്പ് മംഗളൂരുവിലെ പ്രശസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ദുബൈയിൽ വെച്ച് സ്ഥാപന ഉടമയുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ രഹസ്യമായി പകർത്തി. മംഗളൂരുവിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പൂജാരി രണ്ട് കോടി രൂപ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അപകീർത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

    ആവശ്യപ്പെട്ട പണം തന്റെ ഭാര്യയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പൂജാരി ഇരയോട് നിർദേശിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇരയുടെ മകൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. അന്വേഷണം സജീവമായി തുടരുകയാണെന്നും, പൂജാരിയുടെ ഭാര്യക്ക് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നതിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metrodefamation caseAccused arrest
    News Summary - One arrested in case of defamation of educational institution owner
    Similar News
    Next Story
    X