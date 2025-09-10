Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഓ​ണാ​ര​വം സ്മ​ര​ണി​ക...
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:49 AM IST
    ഓ​ണാ​ര​വം സ്മ​ര​ണി​ക പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തു

    ഓ​ണാ​ര​വം സ്മ​ര​ണി​ക പ്ര​കാ​ശ​നം ചെയ്തു
    ​കേരളസ​മാ​ജം ബാം​ഗ​ളൂ​ർ സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഓ​ണാ​ര​വം 2025 ന്റെ ​സ്മ​ര​ണി​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ളി പ്ര​ദീ​പി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ബാം​ഗ​ളൂ​ർ സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ഓ​ണാ​ര​വം 2025ന്റെ ​സ്മ​ര​ണി​ക സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ളി പ്ര​ദീ​പി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​തു​ള​സീ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ഗ​ത് എം.​ജെ, നി​ര​ഞ്ജ​ൻ വി, ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ എം, ​അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ പി.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പൂ​ക്ക​ള മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ മീ​ര, വ​ന​ജ, ന​ക്ഷ​ത്ര-​സം​യു​ക്ത എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ക​ലാ മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. സെ​പ്തം​ബ​ർ 14നു ​കെ.​എ​സ് ടൗ​ൺ ഹൊ​യ്സാ​ല സ​ർ​ക്കി​ളി​നു സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഭാ​നു സ്കൂ​ളി​ൽ ചെ​സ്സ്, കാ​രം​സ് മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളും, 21നു ​ജ്ഞാ​ന​ബോ​ധി​നി സ്കൂ​ളി​ൽ കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും.

    ഒക്ടോ​ബ​ർ 11 നു ​ദു​ബാ​സി​പാ​ള​യ ഡി.​എ​സ്.​എ ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ ക​വി ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ "നാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത​വും ജ​ന​സം​സ്കാ​ര​വും" എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും സാം​സ്കാ​രി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് നൃ​ത്ത​മ​ൽ​സ​ര​വും ശ്രു​തി​ല​യം ഓ​ർ​ക്ക​സ്ത്ര ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ക​രോ​ക്കെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12 നു ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ൽ.​എ, ന​ട​ൻ കൈ​ലാ​ഷ്, ക​വി ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​സ്.​ടി. സോ​മ​ശേ​ഖ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റെ​ഡ് ഐ​ഡി​യാ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന മെ​ഗാ ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

