    date_range 22 Sept 2025 7:57 AM IST
    date_range 22 Sept 2025 7:57 AM IST

    വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​ക​ളു​ടെ ഏ​ക​ത്വ​മാ​ണ് ഓ​ണം -ഡോ. ​അ​ജി​ത കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്

    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​ക​ളു​ടെ ഏ​ക​ത്വ​മാ​ണ് ഓ​ണ​മെ​ന്ന് ക്രൈ​സ്റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​ഫ​സ​റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ജി​ത കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജാ​ല​ഹ​ള്ളി നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ധ്വ​നി വ​നി​ത വേ​ദി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ഓ​ണം ന​ന്മ​യു​ടെ സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ, സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്.

    കാ​ല​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ പ​ഴ​യ ഓ​ണ​മു​ഖം മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ഓ​രോ മ​ല​യാ​ളി ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ത​നി​മ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്കും ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഒ​രു​മ​യെ വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ബാ​ല​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രേ​ണു​ക വി​ജ​യ​നാ​ഥ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ബി​ത അ​ജി​ത് അ​തി​ഥി​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. ര​ശ്മി രാ​ജ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ധ്വ​നി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

