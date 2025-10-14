Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightസ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:26 AM IST

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് ഓ​ണം - ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് ഓ​ണം - ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം കേ​ര​ള ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ

    ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് ഓ​ണ​മെ​ന്നും പ​ര​സ്പ​രം സ്നേ​ഹി​ക്കാ​നും സൗ​ഹൃ​ദം പ​ങ്കി​ടാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​നു​ഷ്യ​നെ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ലാ​ണ് മ​ഹാ​ബ​ലി ന​മ്മ​ളെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും കേ​ര​ള ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സോ​ൺ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ലൈ​ല രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ക​സ്റ്റം​സ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ചെ​ന്നൈ വി.​എ​സ്.​എ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ജി​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​വി.​എ​ൻ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ​ൽ. ജോ​സ​ഫ്, നേ​റ്റീ​വ് നെ​സ്റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ആ​യു​ഷ്മാ​ൻ ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ്ര​തി​നി​ധി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ.​എ​ൻ.​ഇ. ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യ്ജോ ജോ​സ​ഫ്, സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​രി കു​മാ​ർ, ആ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷി​നോ​ജ് കെ. ​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ദി​വ്യ മു​ര​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ളീ​യം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യും ബ​ൽ​റാം, ശ്രീ​രാ​ഗ്, അ​നു​ശ്രീ (സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onammetronewstop news
    News Summary - Onam is a remembrance of love – Chittayam Gopakumar
    Similar News
    Next Story
    X