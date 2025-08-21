Begin typing your search above and press return to search.
    Metro
    21 Aug 2025 11:08 AM IST
    21 Aug 2025 11:08 AM IST

    വി.​ബി.​എ​ച്ച്.​സി വൈ​ഭ​വ​യി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Onam
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ച​ന്താ​പു​ര-​ആ​നേ​ക്ക​ൽ റോ​ഡി​ലെ വി.​ബി.​എ​ച്ച്.​സി വൈ​ഭ​വ ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ന​ന്മ മ​ല​യാ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23ന് ​രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പോ​ടു​കൂ​ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വും. വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്നി​ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കും.

    വി.​വി.​എ.​എ.​ഒ.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലോ​കേ​ഷ് പി, ​വി.​വി.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വെ​ങ്ക​ട്ട് രാ​ജ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​വും. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്, നൃ​ത്തം, പാ​ട്ട്, സം​ഗീ​തം, സ്കി​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. രാ​ത്രി ഡി​ജെ​യും മി​നി ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ന​ട​ക്കും. ര​ണ്ടാം ദി​ന​ത്തി​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ആ​റി​ന് സ​ൺ​റൈ​സ് മാ​ര​ത്ത​ൺ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് പൂ​ക്ക​ളം, രം​ഗോ​ലി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    സാം​സ്കാ​രി​ക യാ​ത്ര​യാ​യി മ​ഹാ​ബ​ലി​യു​ടെ വ​ര​വും തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും വൈ​കു​ന്നേ​രം കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് സ​മാ​പ​ന​മാ​വും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 9901491152.

