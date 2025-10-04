Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightഓ​ണാ​ഘോ​ഷം...
    Metro
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:36 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​റി​ന്റെ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​മാ​പി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കെ.​ആ​ർ പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ ബി.​എ. ബ​സ​വ​രാ​ജ്, ക​ന്ന​ട ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​ര​വും നാ​ട​ക പ്ര​തി​ഭ​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ പ്ര​ഫ. ല​ക്ഷ്മി ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ ജി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ഗോ​പ​ൻ, ക​വി​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. ജൂ​ബി​ലി കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​ടെ മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡെ​ന്നി​സ് പോ​ൾ, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ക്കു​റു​പ്പ്, സോ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ എ.​യു. രാ​ജു, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, എ​സ്. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ര​ഞ്ജി​നി ജോ​സ്, സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ താ​രം ബ​ൽ​റാം, റി​തു​രാ​ജ്, ബാ​സി​ൽ, ദേ​വ​പ്രി​യ വ​യ​ലി​ൻ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് വി​ഷ്ണു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ ഗാ​ന​മേ​ള​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ണ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onamonam celbrationConcludeBanglore
    News Summary - Onam celebrations concluded
    Similar News
    Next Story
    X