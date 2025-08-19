Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightച​ന്താ​പു​ര...
    Metro
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:42 PM IST

    ച​ന്താ​പു​ര വി​സ്പ​റി​ങ്‌ വു​ഡ്സി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ച​ന്താ​പു​ര വി​സ്പ​റി​ങ്‌ വു​ഡ്സി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ച​ന്താ​പു​ര വ​ക്കീ​ൽ വി​സ്പ​റി​ങ്‌ വു​ഡ്സി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വ​ക്കീ​ൽ വി​സ്പ​റി​ങ്‌ വു​ഡ്സി​ലെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മ​ട​ക്കം 900ത്തി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ, വി​വി​ധ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, സൗ​ജ​ന്യ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്യാ​മ്പ് എ​ന്നി​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ളീ​യ ത​ന​തു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. സൗ​ഹൃ​ദം, പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്വം, ഐ​ക്യം എ​ന്നി​വ ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന​താ​ണ് വ​ക്കീ​ൽ വി​സ്പ​റി​ങ്‌ വു​ഡ്‌​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationmetro newsLatest NewsBanglore News
    News Summary - Onam celebrations at Whispering Woods, Chandapura
    Similar News
    Next Story
    X