Madhyamam
    Metro
    Posted On
    20 Aug 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    20 Aug 2025 10:19 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ​വും

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സ​മൂ​ഹ വി​വാ​ഹ​വും
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം കൊ​ത്ത​ന്നൂ​ർ സോ​ണി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ 2025’എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ന് ​കൊ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലെ സാം ​പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള യു​വ​തി യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മൂ​ഹ​വി​വാ​ഹം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​ഠ​ന​സ​ഹാ​യം മു​ത​ലാ​യ ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​ൻ അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം, തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ആ​ട്ടം ക​ലാ​സ​മി​തി​യു​ടെ ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, രാ​ജേ​ഷ് ചേ​ർ​ത്ത​ല ന​യി​ക്കു​ന്ന ഫ്യൂ​ഷ​ൻ മെ​ഗാ ഷോ ​എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഫോ​ൺ: 97408 22558, 9986895580, 97405 88992, 9880766756.

    ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത ആ​ലോ​ച​നാ​യോ​ഗം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സെ​പ്തം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ നാ​ലു വ​രെ വി​ജി​ന​പു​ര ജൂ​ബി​ലി സ്‌​കൂ​ളി​ലും എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ലേ ​ഔ​ട്ടി​ലെ ജൂ​ബി​ലി സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്‌​കൂ​ളി​ലും ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ഭ്യൂ​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റി​ന് വി​ജി​ന​പു​ര ജൂ​ബി​ലി സ്കൂ​ളി​ൽ ചേ​രും.

    onam celebrations Community Wedding metro news Latest News Banglore News
