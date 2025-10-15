Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Oct 2025 10:49 AM IST
    date_range 15 Oct 2025 10:49 AM IST

    ‘ഓ​ണാ​ര​വം - 2025’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ‘ഓ​ണാ​ര​വം - 2025’ സ​മാ​പി​ച്ചു
    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ‘ഓ​ണാ​ര​വം - 2025’

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ എം. ​കൃ​ഷ്ണ​പ്പ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബം​ഗ​ളൂ​രു സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ‘ഓ​ണാ​ര​വം - 2025’ സ​മാ​പി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം വി​ജ​യ​ന​ഗ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ എം. ​കൃ​ഷ്ണ​പ്പ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. പ്ര​മോ​ദ് വ​ര​പ്ര​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സി​നി​മ താ​രം കൈ​ലാ​ഷ്, ക​വി​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, യ​ശ്വ​ന്ത് പു​ർ എം.​എ​ൽ.​എ എ​സ്.​ടി. സ​ത്യ​നാ​രാ​യ​ണ, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക അ​നു​പ​മ പ​ഞ്ചാ​ക്ഷ​രി, സ​മാ​ജം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. അ​ര​വി​ന്ദാ​ക്ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​മാ​ജം ഉ​പ​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ നി​ര​ഞ്ജ​ൻ, ജോ​ളി പ്ര​ദീ​പ്, കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, റി​യ ടി. ​കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പി.​യു.​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് എ​ൻ​ഡോ​വ്മെ​ന്റ് ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, സ​മാ​ജം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള ദ​ർ​ശ​നം, തി​രു​വാ​തി​ര, ഒ​പ്പ​ന, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ലി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ വോ​യ്സ് ഫെ​യിം ലി​ധി, ടോ​പ് സി​ങ്ങ​ർ താ​രം ആ​യു​ശ്രീ വാ​ര്യ​ർ, ചാ​ന​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ബി​ൻ, അ​ജി​ത്, മ​നീ​ഷ, ചാ​ന​ൽ താ​രം ബി​നു എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റെ​ഡ് ഐ​ഡി​യാ​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

