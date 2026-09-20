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    ഫ​യ​ർ സ്റ്റോം​മേ​ഴ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ‘ഓ​ണാ​ര​വം 2026’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും

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    ഫ​യ​ർ സ്റ്റോം​മേ​ഴ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ‘ഓ​ണാ​ര​വം 2026’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും
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    ഫ​യ​ർ​സ്റ്റോം​മേ​ഴ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഓ​ണാ​ര​വം 2026’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹൊ​റ​മാ​വ്-​ക​ൽ​ക്ക​രെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഫ​യ​ർ​സ്റ്റോം​മേ​ഴ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ‘ഓ​ണാ​ര​വം 2026’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ഹെ​ണ്ണൂ​ർ ആ​ശ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ലെ ബി​റ്റ്സ് ക്ല​ബ്ബി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്ക​ൽ, മാ​വേ​ലി വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ൾ, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, രാ​ഗ​യ​ന ബാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന്, വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. ക്ല​ബ്ബി​ന്‍റെ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​യാ​ത്ര​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട്ടു​കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​വും മ​ല​യാ​ളി സം​സ്കാ​ര​വും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഫ​യ​ർ​സ്റ്റോം​മേ​ഴ്സ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്‍റെ (എ​ഫ്.​പി.​എ​ല്‍ 3.0) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഞ്ചും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ താ​ര​ലേ​ലം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27ന് ​ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ദീ​ഷ്, റി​ജേ​ഷ്, കി​ര​ൺ​ദാ​സ്, നി​ജി​ൽ, ജി​തി​ൻ, അ​നൂ​പ്, വി​ശാ​ഖ്, സു​ർ​ജി​ത്ത്, അ​ബീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

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    News Summary - onam celebration
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