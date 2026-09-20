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    ‘അ​മി​ഗോ​സ് എ​ഫ്.​സി’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

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    ‘അ​മി​ഗോ​സ് എ​ഫ്.​സി’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
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    സൗ​ത്ത് ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘അ​മി​ഗോ​സ് എ​ഫ്.​സി’​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സൗ​ത്ത് ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘അ​മി​ഗോ​സ് എ​ഫ്.​സി’ യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​ലി​സി​റ്റ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വി​വി​ധ ക​ലാ-​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പൂ​ക്ക​ള​വും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ന് ത​നി​മ ന​ൽ​കി. സൗ​ത്ത് ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ചു നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് അ​മി​ഗോ​സ് എ​ഫ്.​സി ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

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    News Summary - onam celebration
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