‘പൊൻപുലരി 2025’ ഇന്ന്text_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടക നായർ സർവിസ് സൊസൈറ്റി മഹാദേവപുര കരയോഗത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും ഓണാഘോഷവും ‘പൊൻപുലരി 2025’ ഞായറാഴ്ച ഒമ്പത് മുതൽ മാർത്തഹള്ളി സി.എം.ആർ.ഐ.ടി കോളജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. കരയോഗം അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ, സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം, ഗാനമേള എന്നിവയുണ്ടാകും.
സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ കർണാടക മുൻ മന്ത്രി അരവിന്ദ് ലിംബാവലി, ട്രൈ ലൈഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ സി.ഇ.ഒ ഡോ. ഷെഫീഖ്, കെ.എൻ.എസ്.എസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ മനോഹര കുറുപ്പ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.വി. നാരായണൻ, ട്രഷറർ വിജയകുമാർ, മഹിള കൺവീനർ ശോഭന രാംദാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും എന്ന് കരയോഗം സെക്രട്ടറി എം.എസ്. നായർ, പ്രസിഡന്റ് കെ. മോഹനൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
