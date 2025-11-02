Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    2 Nov 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    2 Nov 2025 8:55 AM IST

    ‘പൊ​ൻ​പു​ല​രി 2025’ ഇ​ന്ന്

    ‘പൊ​ൻ​പു​ല​രി 2025’ ഇ​ന്ന്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക നാ​യ​ർ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി മ​ഹാ​ദേ​വ​പു​ര ക​ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ‘പൊ​ൻ​പു​ല​രി 2025’ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ മാ​ർ​ത്ത​ഹ​ള്ളി സി.​എം.​ആ​ർ.​ഐ.​ടി കോ​ള​ജ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ക​ര​യോ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കും.

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ൻ മ​ന്ത്രി അ​ര​വി​ന്ദ് ലിം​ബാ​വ​ലി, ട്രൈ ​ലൈ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ഷെ​ഫീ​ഖ്, കെ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​നോ​ഹ​ര കു​റു​പ്പ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, മ​ഹി​ള ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശോ​ഭ​ന രാം​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും എ​ന്ന് ക​ര​യോ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ​സ്. നാ​യ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

