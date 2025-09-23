Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:22 AM IST

    എ.​സി.​എ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    എ.​സി.​എ​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ആ​റാ​ട്ട് സി​റ്റി സ്കേ​പി​ന്റെ (എ.​സി.​എ​സ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ആ​ഘോ​ഷം 2.0 ’എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​വൈ​ഷ്ണ​വി കു​പ്പ​സ്വാ​മി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി, ലി​ബി​ൻ സ​ക്ക​രി​യ​യു​ടെ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഈ​വ​നി​ങ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ന്നു. ആ​റാ​ട്ട് ഹൗ​സി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ടോ​ണി വി​ൻ​സ​ന്റ്, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​ൻ​സ​ന്റ് ടോ​ണി, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​ജ​യ വി​ൻ​സ​ന്റ് ടോ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം എ​ല്ലാ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​ന്തോ​ഷ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​വ​ട്ടെ​യെ​ന്നും വൈ​ഷ്ണ​വി കു​പ്പ​സ്വാ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ്. മ​ഹാ​ബ​ലി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​മൃ​ദ്ധി​യും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നി​രു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ ക​ർ​ണാ​ട​ക സം​സ്ഥാ​നം വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യും വി​വി​ധ ക​ല​ക​ളെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

