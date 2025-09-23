Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightക​ലാ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം...
    Metro
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:07 AM IST

    ക​ലാ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം പ്രൗഢമായി

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ലാ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം പ്രൗഢമായി
    cancel
    camera_alt

    ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി ക​ലാ​ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025’ മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ ക​ലാ​ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു. രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ലാ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി, ആ​മോ​ദ ടീം ​ന​യി​ച്ച മാ​ക്കം തെ​യ്യം, മൈ​ക്ക​ൽ ജോ ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സും ടീ​മും ന​യി​ച്ച ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യും വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി. പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. പ​ദ്മ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ക​ലാ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ജെ. ​നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ. ​​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സോ​ണി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​താ പേ​രാ​മ്പ്ര അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി സ​ർ​ഗ കേ​ര​ളം അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsonam celebrationmetro newsLatest News
    News Summary - onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X