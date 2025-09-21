Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകേ​ര​ള സ​മാ​ജം...
    Metro
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:05 AM IST

    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 27, 28 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 27, 28 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​റി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഈ ​മാ​സം 27, 28 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ശ​നി​യാ​ഴ്ച വി​ജി​ന​പു​ര ജൂ​ബി​ലി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ ജി.​ആ​ർ ഇ​ന്ദു​ഗോ​പ​ൻ, വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും വാ​യ​ന​ക്കാ​രും സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ലേ​ഔ​ട്ട് ജൂ​ബി​ലി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഹൈ​സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം, സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം, മെ​ഗാ ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 10ന് ​ജൂ​ബി​ലി കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​ടെ മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര​യോ​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മാ​ജം ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളും യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ, വി​ജി​ന​പു​ര ജൂ​ബി​ലി സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​യും എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ലേ ​ഔ​ട്ടി​ലെ ജൂ​ബി​ലി സി.​ബി.​എ​സ്‌.​ഇ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി-​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​വും.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി, ബി.​എ. ബൈ​ര​തി ബ​സ​വ​രാ​ജ് എം.​എ​ൽ.​എ, ക​ന്ന​ട ന​ടി പ്ര​ഫ. ല​ക്ഷ്മി ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ജി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ഗോ​പ​ൻ, ക​വി​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും. മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സ​മാ​ജം ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. ര​ഞ്ജി​നി ജോ​സ്, ബ​ൽ​റാം, റി​തു​രാ​ജ്, ബാ​സി​ൽ, ദേ​വ​പ്രി​യ, വ​യ​ലി​ൻ ഫ്യൂ​ഷ​നി​സ്റ്റ് വി​ഷ്ണു അ​ശോ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ക്കും. ഫോ​ൺ: 9986461474, 9986597770.

    ക​ലാ​വേ​ദി ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025’ മാ​റ​ത്ത​ഹ​ള്ളി റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ ക​ലാ​ഭ​വ​നി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​ക​ലാ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി, ആ​മോ​ദ ടീം ​ന​യി​ക്കു​ന്ന മാ​ക്കം തെ​യ്യം, മൈ​ക്ക​ൽ ജോ ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സും ടീ​മും ന​യി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യും ഓ​ണ സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​വും. പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. പ​ദ്മ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റും. ക​ലാ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ജെ. ​നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​യും. ജോ. ​​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സോ​ണി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മാ​താ പേ​രാ​മ്പ്ര അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ സ​ർ​ഗ കേ​ര​ളം അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഫോ​ൺ: 9731065269.

    ‘ചി​ൽ ഓ​ണം’ 28ന്

    ​ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മ​ല​യാ​ളീ​സ് സോ​ൺ, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ മ​ല​യാ​ളീ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ചി​ൽ ഓ​ണം’ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28ന് ​കോ​റ​മം​ഗ​ല​യി​ലെ സെ​ന്റ് ജോ​ൺ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ശി​ങ്കാ​രി മേ​ളം, ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​ഓ​ണ​സ​ദ്യ, വി​വി​ധ ക​ളി​ക​ൾ, ആ​ക്ടി​വ് റേ​ഡി​യോ ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്, ഡി.​ജെ പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ താ​രം മാ​ത്യൂ​സ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​കും. ക​ർ​ണാ​ട​ക ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി രാ​മ​ലിം​ഗ റെ​ഡ്ഡി, ബി.​ഡി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ.​എ. ഹാ​രി​സ് എം.​എ​ൽ.​എ, മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ സൗ​മ്യ റെ​ഡ്ഡി, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി ഓ​ണോ​ത്സ​വം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ശോ​ഭ ക​ര​ന്ദ​ലാ​ജെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. കെ.​ആ​ർ പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ ഭൈ​ര​തി ബ​സ​വ​രാ​ജ്, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ​കാ​ന്ത് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും. പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ് മ​ത്സ​രം, കൈ​ര​ളി മ​ഹി​ള വേ​ദി, കൈ​ര​ളി നി​ല​യം സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, യു​വ​ജ​ന വേ​ദി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വും. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കും. പൊ​തു പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കൈ​ര​ളി ക​ലാ​സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ രാ​മ​ന്ത​ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. സു​ധീ​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​യും.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ജെ. ​നാ​യ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി. ​വി​ജ​യ കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​എം. രാ​ജീ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ക​ലാ​നി​ല​യം ഉ​ദ​യ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി, ചി​റ​ക്ക​ൽ നി​തീ​ഷ് മാ​രാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​വും ന​യി​ക്കു​ന്ന ഇ​ര​ട്ട താ​യ​മ്പ​ക, വി​ധു പ്ര​താ​പും സം​ഘ​വും ന​യി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 98454 39090, 97310 65269.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationkalavediKairali Kalasamiti
    News Summary - onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X