Madhyamam
    Metro
    Posted On
    4 Sept 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 7:50 AM IST

    ഓണം പൊന്നോണം

    ഓണം പൊന്നോണം
    ഡെ​ക്കാ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഒ​ന്നാ​യി ഒ​ന്നാ​മോ​ണം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: തി​രു​വോ​ണ​നാ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കും കീ​ഴി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​കൂ​ടി ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത തു​ട​രും. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ, വി​വി​ധ​ത​രം അ​ച്ചാ​റു​ക​ളും കാ​യ ഉ​പ്പേ​രി​യും കൈ​ത്ത​റി വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഓ​ണാ​ര​വം പൂ​ക്ക​ള​മ​ത്സ​രം നാ​ളെ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ സൗ​ത്ത് വെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ഓ​ണാ​ര​വം 2025ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പൂ​ക്ക​ള​മ​ത്സ​രം തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് വി​ധി​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30ന് ​ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കെ​ങ്കേ​രി സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ടൗ​ണി​ലു​ള്ള ഭാ​നു സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ഡെ​ക്കാ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഡെ​ക്കാ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക്ക് സൊ​സൈ​റ്റി സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ഹാ​ളി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​തീ​ഷ് തോ​ട്ട​ശ്ശേ​രി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ.​കെ. നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പ്ര​സ​ന്ന പ്ര​ഭാ​ക​ർ, ഇ. ​പ​ദ്മ​കു​മാ​ർ, പി.​ആ​ർ.​ഡി. ദാ​സ്, പി.​എ​സ്. സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​സി. കേ​ശ​വ​മേ​നോ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും തു​ട​രു​ന്ന ച​ന്ത​യി​ൽ നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴം, കാ​യ, ചി​പ്സ്, ശ​ർ​ക്ക​ര​വ​ര​ട്ടി, ക​പ്പ ചി​പ്സ്, ഹ​ൽ​വ, പ​പ്പ​ടം, ക​ണ്ണി​മാ​ങ്ങ അ​ച്ചാ​ർ, അ​ട, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, സെ​റ്റ് മു​ണ്ട്, സെ​റ്റ് സാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​ര​ളീ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

