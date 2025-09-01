Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:12 AM IST

    പാ​യ്​​വ​ഞ്ചി​ക​ൾ​ക്ക്​ യെ​ല​ഹ​ങ്ക ഓ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ന​ർ​ജ​നി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഒ​ളി​മ്പി​ക് കാ​യി​ക ഇ​ന​മാ​യ സെ​യി​ലി​ങ് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ബൃ​ഹ​ത് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ഹാ​ന​ഗ​ര പാ​ലി​ഗെ (ബി.​ബി.​എം.​പി) റോ​യ​ൽ മൈ​സൂ​ർ സെ​യി​ലി​ങ്​ ക്ല​ബു​മാ​യി (ആ​ർ.​എം.​എ​സ്‌.​സി) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​ലാ​ശ​യ​മാ​യ യെ​ല​ഹ​ങ്ക ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ സെ​യി​ലി​ങ്ങി​ൽ ക്രാ​ഷ് കോ​ഴ്‌​സ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ദ്രാ​സ്​ സാ​പ്പേ​ഴ്‌​സ് നി​ല​വി​ൽ അ​ൾ​സൂ​ർ ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​യി​ലി​ങ് ​കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ത്തെ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണി​ത്. ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കാ​തെ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ക​രാ​ർ പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​യി​ലി​ങ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ര​വി​ന്ദ് ശ​ർ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. 100 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി സെ​യി​ലി​ങ് ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഗെ​യിം​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ലും ഇ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​ന്ന് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ സെ​യി​ലി​ങ്ങി​നാ​യി 30ല​ധി​കം മെ​ഡ​ലു​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ, പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​ന്യം, ഏ​ക​ദേ​ശം 25 സി​വി​ലി​യ​ൻ സെ​യി​ലി​ങ് ക്ല​ബു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സെ​യി​ലി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ​ത​ല സെ​യി​ലി​ങ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന കെ.​ആ​ർ.​എ​സ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലെ ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ സെ​യി​ലി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    യെ​ല​ഹ​ങ്ക ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് ചെ​റു​കി​ട ബോ​ട്ട് പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്. തു​ട​ക്ക​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ ചെ​റു​വ​ള്ള യാ​ത്ര പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ത് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തു. റി​ഗ്ഗി​ങ്, റോ​പ് വ​ർ​ക്ക്, ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ബോ​ട്ട് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ ക​ഴി​വു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​മു​ഖം ഈ ​കോ​ഴ്‌​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ലെ​വ​ൽ വ​ൺ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ, പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ലെ​വ​ൽ ര​ണ്ട്, ലെ​വ​ൽ മൂ​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റാം.

    വാ​ക്ക്-​ഇ​ൻ എ​ൻ​ട്രി ഇ​ല്ലെ​ന്നും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ക്ല​ബ് അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ർ‌.​എം‌.​എ​സ്‌.​സി​ക്ക് പു​റ​മെ, ബി‌.​ബി‌.​എം‌.​പി ക​യാ​ക്കി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​നോ​യി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​മാ​യി (കെ‌.​സി‌.​എ‌.​കെ) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് യെ​ല്ല മ​ല്ല​പ്പ ചെ​ട്ടി ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നു. ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​മ​ച്വ​ർ റോ​യി​ങ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​ര​ത്തേ മ​ഡി​വാ​ള ത​ടാ​ക​ത്തി​ൽ റോ​വി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ത​ടാ​കം വ​നം​വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.‌​ബി.‌​എം‌.​പി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വ​ച്ചു.മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ, നാ​ഗ​വാ​ര, യെ​ല​ഹ​ങ്ക തു​ട​ങ്ങി​യ ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​ട്ടി​ങ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ത് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു.

