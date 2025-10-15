Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക് ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക് ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ മും​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് 500 ഗ്രാം ​ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക് ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ശ​ങ്ക​ർ നാ​രാ​യ​ൺ പോ​ദ്ദാ​ർ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പോ​ദ്ദാ​ർ വി​മാ​നം ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഉ​ട​ൻ സി.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും ബാ​ജ്‌​പെ പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി.

