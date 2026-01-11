Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightകടൽ നീന്തൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 7:36 AM IST

    കടൽ നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ് ജനുവരി 26ന് തണ്ണീർഭാവിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കടൽ നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ് ജനുവരി 26ന് തണ്ണീർഭാവിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: മംഗളൂരു സർഫ് ക്ലബ് ജനുവരി 26ന് തണ്ണീർഭാവി ബീച്ചിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കടൽ നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പായ ‘ഡെൻ ഡെൻ’സംഘടിപ്പിക്കും. രണ്ടു വർഷമായി നടത്തിവരുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഓരോ പതിപ്പിലും പങ്കാളിത്തം വർധിച്ചുവരുകയാണെന്ന് സംഘാടകർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ വർഷം നീന്തൽക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ പരിപാടിക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ദേശീയതല നീന്തൽക്കാർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടാം പതിപ്പിൽ 200ഓളം നീന്തൽക്കാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും ഈ വർഷം ഏകദേശം 400 മത്സരാർഥികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മംഗളൂരു സർഫ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കാർത്തിക് നാരായൺ പറഞ്ഞു.

    ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത മംഗളൂരു സർഫ് ക്ലബിലെ ഒളിമ്പ്യൻ ഗഗൻ ഉള്ളാൾ ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഡെൻ ഡെൻ നീന്തൽ മത്സരത്തിന്റെ സാങ്കേതിക കമ്മിറ്റിയെ നയിക്കുന്നത്. പരിപാടി നടക്കുന്നത് തുറന്ന സമുദ്രജലത്തിലായതിനാൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സഹകരിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsSwimming championshipmetro newsLatest News
    News Summary - Ocean Swimming Championship to be held on January 26th at Thanneerbhavi
    Similar News
    Next Story
    X