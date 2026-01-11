കടൽ നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ് ജനുവരി 26ന് തണ്ണീർഭാവിയിൽ

കടൽ നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ് ജനുവരി 26ന് തണ്ണീർഭാവിയിൽtext_fields
മംഗളൂരു: മംഗളൂരു സർഫ് ക്ലബ് ജനുവരി 26ന് തണ്ണീർഭാവി ബീച്ചിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കടൽ നീന്തൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പായ ‘ഡെൻ ഡെൻ’സംഘടിപ്പിക്കും. രണ്ടു വർഷമായി നടത്തിവരുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഓരോ പതിപ്പിലും പങ്കാളിത്തം വർധിച്ചുവരുകയാണെന്ന് സംഘാടകർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ വർഷം നീന്തൽക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ പരിപാടിക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ദേശീയതല നീന്തൽക്കാർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടാം പതിപ്പിൽ 200ഓളം നീന്തൽക്കാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും ഈ വർഷം ഏകദേശം 400 മത്സരാർഥികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മംഗളൂരു സർഫ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കാർത്തിക് നാരായൺ പറഞ്ഞു.
ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത മംഗളൂരു സർഫ് ക്ലബിലെ ഒളിമ്പ്യൻ ഗഗൻ ഉള്ളാൾ ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഡെൻ ഡെൻ നീന്തൽ മത്സരത്തിന്റെ സാങ്കേതിക കമ്മിറ്റിയെ നയിക്കുന്നത്. പരിപാടി നടക്കുന്നത് തുറന്ന സമുദ്രജലത്തിലായതിനാൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സഹകരിക്കും.
