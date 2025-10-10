Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightന​ടി ര​മ്യ​ക്കെ​തി​രെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:27 AM IST

    ന​ടി ര​മ്യ​ക്കെ​തി​രെ അ​ശ്ലീ​ല പ​രാ​മ​ർ​ശം: കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ടി ര​മ്യ​ക്കെ​തി​രെ അ​ശ്ലീ​ല പ​രാ​മ​ർ​ശം: കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ ന​ടി ര​മ്യ​ക്കെ​തി​രെ അ​ശ്ലീ​ല പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യ ന​ട​ൻ ദ​ർ​ശ​ന്റെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് (സി.​സി.​ബി) 380 പേ​ജു​ള്ള കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ക​മ​ന്റു​ക​ളു​ടെ സ്ക്രീ​ൻ ഷോ​ട്ട്, ര​മ്യ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ലാ​ബ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ കു​റ്റ​സ​മ്മ​തം എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് കു​റ്റ​പ​ത്രം.

    ആ​റു​പേ​ർ കൂ​ടി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ പു​തി​യ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​ർ​ശ​ൻ പ്ര​തി​യാ​യ കേ​സി​ൽ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ര​മ്യ ഇ​ട്ട പോ​സ്റ്റി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ് അ​ശ്ലീ​ല ക​മ​ന്റു​ക​ൾ വ​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:actressObscene RemarksCentral Crime Branch
    News Summary - Obscene remarks against actress Ramya: Chargesheet filed
    Similar News
    Next Story
    X