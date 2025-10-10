നടി രമ്യക്കെതിരെ അശ്ലീല പരാമർശം: കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചുtext_fields
ബംഗളൂരു: സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ നടി രമ്യക്കെതിരെ അശ്ലീല പരാമർശം നടത്തിയ നടൻ ദർശന്റെ ആരാധകർക്കെതിരെ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് (സി.സി.ബി) 380 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കമന്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്, രമ്യയുടെ പ്രസ്താവന, ഫോറൻസിക് ലാബ് റിപ്പോർട്ട്, മൊബൈൽ ഫോൺ, പ്രതികളുടെ കുറ്റസമ്മതം എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് കുറ്റപത്രം.
ആറുപേർ കൂടി കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചുവെന്നും പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയാൽ പുതിയ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ദർശൻ പ്രതിയായ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് രമ്യ ഇട്ട പോസ്റ്റിന് മറുപടിയായാണ് അശ്ലീല കമന്റുകൾ വന്നത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register