Madhyamam
    Metro
    22 Nov 2025 9:58 AM IST
    22 Nov 2025 9:58 AM IST

    ഹൃദയാഘാതം; മേക്കുന്ന് സ്വദേശി ബംഗളൂരുവില്‍ നിര്യാതനായി

    ഹൃദയാഘാതം; മേക്കുന്ന് സ്വദേശി ബംഗളൂരുവില്‍ നിര്യാതനായി
    യൂനുസ് പി.പി. മഹ്മൂദ്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: തലശ്ശേരി റസ്റ്റാറന്റ് പാർട്​ണറും കണ്ണൂർ പെരിങ്ങത്തൂർ മേക്കുന്ന് സ്വദേശിയുമായ പുത്തൻപുരയിൽ യൂനുസ് പി.പി. മഹ്മൂദ് (50) ബംഗളൂരുവിൽ നിര്യാതനായി. 10 വർഷത്തോളമായി ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിലാണ്​ താമസം. വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നാണ് മരിച്ചത്.

    ഓൾ ഇന്ത്യ കെ.എം.സി.സി ബംഗളൂരു പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ ശിഹാബ് തങ്ങൾ സെന്‍ററില്‍ അന്ത്യകർമങ്ങൾ ചെയ്ത് മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പിതാവ്: പരേതനായ മുഹമ്മദ്. മാതാവ്: ആയിഷ. ഭാര്യ: ജസ്ന. മക്കൾ: ഫർദീൻ, രഹാൻ, സഹല. സഹോദരി: സമീറ, സഹോദരീഭർത്താവ്: മഹമൂദ് സി.പി (മുംബൈ).

