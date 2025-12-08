Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:35 AM IST

    നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ ഇനായത്ത് അലിക്ക് നോട്ടീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ ഇനായത്ത് അലിക്ക് നോട്ടീസ്
    cancel
    camera_alt

    ഇ​നാ​യ​ത്ത് അ​ലി

    Listen to this Article

    മംഗളൂരു: നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ കെ.പി.സി.സി സെക്രട്ടറിയും വ്യവസായിയുമായ ഇനായത്ത് അലിയോട് ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു) നോട്ടീസ് നൽകി. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) സമർപ്പിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്‌.ഐ.ആറിനെ തുടർന്നാണ് നോട്ടീസ്. എഫ്‌.ഐ.ആറിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കേസിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനും സഹോദരൻ ഡി.കെ. സുരേഷിനും നേരത്തെ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.

    ഇനായത് അലിയുടെ മംഗളൂരുവിലെ വസതിയിലാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയതെന്നും ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനായത്ത് അലി വർഷങ്ങളായി ഇ.ഡിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു.

    നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് സംഘടനക്ക് നൽകിയതായി പറയപ്പെടുന്ന സംഭാവനകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മംഗളൂരു നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഇനായത് അലിയോട് പ്രസക്തമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാനും ഫണ്ട് എങ്ങനെ നൽകിയെന്നും അവയുടെ അന്തിമ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമോ എന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national herald caseBangalore News
    News Summary - Notice to Inayat Ali in National Herald case
    Similar News
    Next Story
    X