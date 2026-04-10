എ.എസ്.ഐയെ അക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്കെതിരെ നോട്ടീസ്
മംഗളൂരു: എഎസ്ഐ ഐതപ്പയെ ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വധശ്രമക്കേസിൽ പ്രതിയായ സമീറിനെതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് (ആർസിഎൻ) പുറപ്പെടുവിച്ചു.
കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസും സെക്ഷൻ 307 പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏഴ് കേസുകളും ഉൾപ്പെടെ 14 ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ സമീർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില കേസുകളിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക കേസുകളും ഇപ്പോഴും വിചാരണ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
മറ്റൊരു പ്രതിയായ സഫ്വാനെതിരെയും നടപടി ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും വിദേശത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നീട് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സമീർ വിദേശത്ത് എവിടെയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടെത്തിയാൽ വിദേശത്ത് വെച്ച് തന്നെ അയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ബാധകമാകുന്നിടത്തെല്ലാം അവിടെയും ഇന്ത്യയിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
2017 ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെ ലേഡിഹിൽ സർക്കിളിന് സമീപം ഉർവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐ ആയിരുന്ന ഐതപ്പയെ ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register