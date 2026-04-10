    Posted On
    date_range 10 April 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 9:47 AM IST

    എ​.എ​സ്.ഐ​യെ അ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നോ​ട്ടീ​സ്

    എ​.എ​സ്.ഐ​യെ അ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നോ​ട്ടീ​സ്
    സമീർ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: എ​എ​സ്‌​ഐ ഐ​ത​പ്പ​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​ധ​ശ്ര​മ​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ സ​മീ​റി​നെ​തി​രെ റെ​ഡ് കോ​ർ​ണ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് (ആ​ർ​സി​എ​ൻ) പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സും സെ​ക്ഷ​ൻ 307 പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഏ​ഴ് കേ​സു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 14 ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ സ​മീ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ല കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മി​ക്ക കേ​സു​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും വി​ചാ​ര​ണ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തി​യാ​യ സ​ഫ്‌​വാ​നെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​ത്ത് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് പി​ന്നീ​ട് ഇ​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. സ​മീ​ർ വി​ദേ​ശ​ത്ത് എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ വി​ദേ​ശ​ത്ത് വെ​ച്ച് ത​ന്നെ അ​യാ​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും ബാ​ധ​ക​മാ​കു​ന്നി​ട​ത്തെ​ല്ലാം അ​വി​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2017 ഏ​പ്രി​ൽ അ​ഞ്ചി​ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ ലേ​ഡി​ഹി​ൽ സ​ർ​ക്കി​ളി​ന് സ​മീ​പം ഉ​ർ​വ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ‌​എ​സ്‌​ഐ ആ​യി​രു​ന്ന ഐ​ത​പ്പ​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്.

    News Summary - Notice against opposition in ASI assault case
    Similar News
    Next Story
