Madhyamam
    Metro
    Posted On
    30 Dec 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    30 Dec 2025 8:15 AM IST

    പി.എ.സി.എക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സ് അംഗീകാരം

    norka roots
    നോർക്ക റൂട്ട്സ്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: പ്രോഗ്രസിവ് ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷന് (പി.എ.സി.എ) നോർക്ക റൂട്ട്സ് അംഗീകാരം. കർണാടകയിൽ നിന്ന് നോർക്കയുടെ അംഗീകാരം നേടുന്ന 19ാമത് സംഘടനയാണ് യെലഹങ്കയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി.എ.സി.എ. 1987ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച സംഘടനയിൽ 193 അംഗങ്ങളുണ്ട്.

    കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രവാസികൾക്കായുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നോർക്ക വഴി എല്ലാ മലയാളികളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രവാസിമലയാളി സംഘടനകൾക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അംഗീകാരം നൽകി വരുന്നത്. നോർക്കയുമായി സഹകരിച്ച് ക്ഷേമപദ്ധതികൾ കൂടുതൽ പ്രവാസി മലയാളികളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നുവരുകയാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ബി. ജയകുമാർ, ട്രഷറർ എം.എസ്. വിനോദ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:Karnatakasocial organizationNorka Roots
    News Summary - Norka Roots recognition for PACA
