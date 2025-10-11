Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ത്വ...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 7:03 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    നോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സു​വ​ർ​ണ ക​ർ​ണാ​ട​ക കേ​ര​ള​സ​മാ​ജം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹെ​ണ്ണൂ​ർ ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ലെ കൊ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് നോ​ർ​ക്ക ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്ത് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സ​മാ​ജം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ജെ. ബൈ​ജു, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​സി. ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ജ​യ​രാ​ജ​ൻ, ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ് തൈ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ്. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ്, അ​നു ല​ക്ഷ്മ​ൺ, അ​നീ​ഷ് ബേ​ബി, അ​നീ​ഷ് മ​റ്റം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ 150ഓ​ളം പേ​ർ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മ​റ്റു ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് വി​ത​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ള 19 വ​രെ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ബാം​ഗ്ലൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 28ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ള വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ച് 19 വ​രെ തു​ട​രും.

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കാ​ർ​ഡ് എ​ടു​ക്കു​ക​യും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ര​വാ​സി ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ അം​ഗ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫോ​ൺ: 99860047007 (അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ), 9845020487 (ബി​ജു ജേ​ക്ക​ബ്).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:campmembership distributionNorka Roots
    News Summary - NORKA membership distribution camp organized
    Similar News
    Next Story
    X