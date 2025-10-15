Begin typing your search above and press return to search.
    നോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് നടത്തി

    കാ​രു​ണ്യ ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ശാ​ഖ​യു​ടെ

    ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കാ​രു​ണ്യ ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ബം​ഗ​ളൂ​രു ശാ​ഖ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ്, നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നോ​ർ​ക്ക ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്ത് നോ​ർ​ക്ക ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കാ​രു​ണ്യ ബം​ഗ​ളൂ​രൂ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​പി. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ, ട്ര​സ്റ്റി​മാ​രാ​യ ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ, രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, പൊ​ന്ന​മ്മ ദാ​സ്, കെ.​കെ. ത​മ്പാ​ൻ, ശ്രീ​കാ​ന്ത്, ആ​ന്റ​ണി, ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

