Posted Ondate_range 15 Oct 2025 10:37 AM IST
Updated Ondate_range 15 Oct 2025 10:37 AM IST
നോർക്ക അംഗത്വ വിതരണ ക്യാമ്പ് നടത്തിtext_fields
News Summary - NORKA membership distribution camp held
ബംഗളൂരു: കാരുണ്യ ബംഗളൂരു നോർക്ക റൂട്ട്സ് ബംഗളൂരു ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നോർക്ക ഐ.ഡി കാർഡ്, നോർക്ക കെയർ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് അംഗത്വ വിതരണ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നോർക്ക ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫിസർ റീസ രഞ്ജിത്ത് നോർക്ക നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ചു. കാരുണ്യ ബംഗളൂരൂ ചെയർമാൻ എ. ഗോപിനാഥ് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
ട്രഷറർ കെ.പി. മധുസൂദനൻ, ട്രസ്റ്റിമാരായ ഖാദർ മൊയ്തീൻ, രാജേന്ദ്രൻ, പൊന്നമ്മ ദാസ്, കെ.കെ. തമ്പാൻ, ശ്രീകാന്ത്, ആന്റണി, ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
