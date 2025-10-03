Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:45 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ്-​ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി

    norka identity card
    ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ

    നോ​ർ​ക്ക ഓ​ഫി​സി​ൽ കൈ​മാ​റു​ന്നുദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ

    നോ​ർ​ക്ക ഓ​ഫി​സി​ൽ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്‌​സ് മു​ഖേ​ന ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​റി​ല്‍ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഡ് സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ദൂ​ര​വാ​ണി ന​ഗ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡെ​ന്നീ​സ് പോ​ൾ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​പി. വി​ജ​യ​ൻ, ലൈ​ബ്രേ​റി​യ​ൻ സി. ​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നോ​ർ​ക്ക ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി കൈ​മാ​റി.

    പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സും 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​പ​ക​ട ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍’​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം 16,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ കാ​ഷ് ലെ​സ് ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​റി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​കും. 18 മു​ത​ല്‍ 70 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് ചേ​രാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ക. നോ​ര്‍ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡി​ന് ഒ​രാ​ള്‍ക്ക് 408 രൂ​പ​യും നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സി​ന് ഭ​ര്‍ത്താ​വ്, ഭാ​ര്യ, ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 13,411 രൂ​പ​യും വ്യ​ക്തി​ക്ക് 8,101 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ഫീ​സ്.

    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ന് നി​ല​വി​ല്‍ വ​രു​ന്ന നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ചേ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 21 ആ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 080 -25585090 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​ർ 18002022501/ 502. വെ​ബ്സൈ​റ്റ് www.norkaroots.kerala.gov.in

    ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷ​മാ​യി മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യോ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​ര​ളീ​യ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. 408 രൂ​പ പ്രീ​മി​യ​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്നു വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്ക് അ​പ​ക​ടം മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ​യും അ​പ​ക​ടം മൂ​ല​മു​ള്ള ഭാ​ഗി​ക​മോ സ്ഥി​ര​മോ ആ​യ അം​ഗ​വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ​യും ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ കൂ​ടി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ലേ​ക്ക് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ഞ്ചി​ന് വി​ജി​ന​പു​ര ജൂ​ബി​ലി സ്കൂ​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​മാ​ജം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:metroid cardNorka Roots
    News Summary - norka id card-insurance applications handed over
