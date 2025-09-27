Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 27 Sept 2025 9:40 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 9:40 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ മെ​ഗാ ക്യാ​മ്പ്

    ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ മെ​ഗാ ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ദി​ര ന​ഗ​ർ കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു വ​രെ​യു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്. അം​ഗ​ത്വ കാ​ർ​ഡ് എ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ലു​ള​ള ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഗ​വ. ഐ.​ഡി, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സൈ​സ് ഫോ​ട്ടോ എ​ന്നി​വ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം. 18 മു​ത​ൽ 70 വ​യ​സ്സു വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാം. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 408 രൂ​പ.

    നി​ല​വി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500 ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 16000 ത്തോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ വ​ഴി പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് പ​ണ​ര​ഹി​ത ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ. നി​ല​വി​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 16000 ത്തോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ വ​ഴി പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് പ​ണ​ര​ഹി​ത ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സും 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​പ​ക​ട ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ‘നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍’. നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ മൊ​ബൈ​ല്‍ ആ​പ്പു​ക​ളും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

