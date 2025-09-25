Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Metro
    Posted On
    25 Sept 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    25 Sept 2025 11:19 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ മെ​ഗാ ക്യാ​മ്പ്

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ മെ​ഗാ ക്യാ​മ്പ്
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നോ​ർ​ക്ക-​റൂ​ട്ട്സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര ന​ഗ​ർ കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ മെ​ഗാ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തും.

    ശ​നി ഉ​ച്ച ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് വ​രെ​യും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് വ​രെ​യു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അം​ഗ​ത്വ കാ​ർ​ഡ് എ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ക​ർ​ണാ​ട​ക മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഗ​വ. ഐ.​ഡി, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സൈ​സ് ഫോ​ട്ടോ എ​ന്നി​വ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണം. 18 മു​ത​ൽ 70 വ​രെ വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 408 രൂ​പ.

    TAGS:Mega CampNORKABangalore News
