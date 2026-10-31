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    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന; മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും നോ​ർ​ക്ക സി.​ഇ.​ഒ​ക്കും ക​ത്ത​യ​ച്ചു

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    vd satheeshan
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി നോ​ർ​ക്ക ആ​രം​ഭി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ലെ ഭീ​മ​മാ​യ പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന​വി​ലും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു മെ​ട്രോ സി​റ്റി ക്ല​ബ് (ബി.​എം.​സി.​സി) ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്രീ​മി​യം വ​ർ​ധ​ന​വ് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​നാ​കു​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യും ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും നോ​ർ​ക്ക സി.​ഇ.​ഒ​ക്കും ബി.​എം.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് യോ​ഗം ഇ-​മെ​യി​ൽ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ന​ൽ​ദാ​സ്, വി​പി​ൻ ശ​ങ്ക​ർ, റി​ഷി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി. മാ​ധ​വ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ നീ​തു കൃ​ഷ്ണ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Norka Care Insurance Premium Hike: Letter Sent to CM and Norka CEO
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