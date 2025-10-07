Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 7 Oct 2025 11:05 AM IST
    date_range 7 Oct 2025 11:05 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    നോർക്ക കെയർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21ന​കം അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം
    കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ - അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ദൂ​ര​വാ​ണി​ന​ഗ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ - അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി - മ​റു​നാ​ട​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നോ​ർ​ക്ക ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ്, പെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്കീം, ​നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബം​ഗ​ളൂ​രു നോ​ർ​ക്ക ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്ത് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കി. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന അം​ഗ​ത്തി​ന് നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ഇ-​കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ക്കും. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21ന​കം അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ നോ​ർ​ക്ക ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡെ​ന്നീ​സ് പോ​ൾ, ഡി.​കെ.​ഇ.​എ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ക്കു​റു​പ്പ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ എം.​കെ. ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ പി.​സി. ജോ​ണി, ബി​നോ ശി​വ​ദാ​സ്, മ​റ്റ് സോ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ, യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

