    date_range 29 Sept 2025 9:06 AM IST
    date_range 29 Sept 2025 9:06 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ള

    Norca Development Officer Reesa Ranjith inaugurates the Norca Insurance Fair, organized by Norca Roots Kerala Society in collaboration with North West
    നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ള നോ​ർ​ക്ക വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് കേ​ര​ള സ​മാ​ജം നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ള നോ​ർ​ക്ക ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മാ​ജം ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ർ. മു​ര​ളീ​ധ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പു​തി​യ കാ​ർ​ഡി​നും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​നു​മു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ നാ​യ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബി​ജു ജേ​ക്ക​ബ്, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ പി​ള്ള, സി.​പി. മു​ര​ളി, ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മേ​ള ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലു​വ​രെ തു​ട​രും.

