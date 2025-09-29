Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 29 Sept 2025 9:06 AM IST
Updated Ondate_range 29 Sept 2025 9:06 AM IST
നോർക്ക ഇൻഷുറൻസ് മേളtext_fields
News Summary - norca insurance fair
ബംഗളൂരു: നോർക്ക റൂട്ട്സ് കേരള സമാജം നോർത്ത് വെസ്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന നോർക്ക ഇൻഷുറൻസ് മേള നോർക്ക ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫിസർ റീസ രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമാജം ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് ആർ. മുരളീധർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
നിരവധി പേർ പുതിയ കാർഡിനും ഇൻഷുറൻസിനുമുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. സെക്രട്ടറി അജിത് കുമാർ നായർ, ട്രഷറർ ബിജു ജേക്കബ്, ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ വിശ്വനാഥൻ പിള്ള, സി.പി. മുരളി, ലക്ഷ്മി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മേള ഒക്ടോബർ നാലുവരെ തുടരും.
