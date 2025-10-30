Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Metro
    Posted On
    30 Oct 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    30 Oct 2025 9:06 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി

    നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി
    ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡി​നു​ള്ള ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ശി​വ​ദാ​സ്, ചാ​ർ​ലി മാ​ത്യു, അ​നി​ൽ ധ​ർ​മ​പ​തി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡി​നു​ള്ള ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ശി​വ​ദാ​സ്, ചാ​ർ​ലി മാ​ത്യു, അ​നി​ൽ ധ​ർ​മ​പ​തി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി.

    ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ബം​ഗ​ളൂ​രു മ​ല​യാ​ളി ഫോ​റം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്. നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ചേ​രാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ള്ള 18 വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ 70 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാം.

    ഭാ​ര്യ, ഭ​ർ​ത്താ​വ്, ര​ണ്ടു കു​ട്ടി​ക​ൾ (25 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ) അ​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 13411 രൂ​പ​യും ഒ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് 8101 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്രീ​മി​യം തു​ക. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡി​ക്ല​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല.

