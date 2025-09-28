Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    28 Sept 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    28 Sept 2025 10:41 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ സ്പോ​ട്ട് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സ​ജീ​വം

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ സ്പോ​ട്ട് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സ​ജീ​വം
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സ്, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തു​ന്ന നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ സ്പോ​ട്ട് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഇ​ന്ദി​ര​ന​ഗ​ർ കൈ​ര​ളി നി​കേ​ത​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ ഉ​ച്ച​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് നോ​ർ​ക്ക ഓ​ഫി​സ​ർ റീ​സ ര​ഞ്ജി​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവഹി​ച്ചു. സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി​കു​മാ​ർ, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ​ൽ. ജോ​സ​ഫ്, കെ.​എ​ൻ.​ഇ ട്ര​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​യ്ജോ ജോ​സ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, മ​ല്ലേ​ശ്വ​രം സോ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പോ​ൾ പീ​റ്റ​ർ, ക​ന്റോ​ൺ​മെ​ന്റ് സോ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​രി​കു​മാ​ർ, കെ.​ആ​ർ. പു​രം സോ​ൺ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ബി​ച്ച​ൻ, വൈ​ശാ​ഖ് തു​ട​ങ്ങി നോ​ർ​ക്ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ പു​തി​യ നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കു​ക​യും പ​ഴ​യ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പു​തു​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. 18 മു​ത​ൽ 70 വ​യ​സ്സ് വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാം. നാ​ലം​ഗ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 13,411 രൂ​പ​യും അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ അം​ഗ​ത്തി​ന് 4130 രൂ​പ​യും ഏ​ക അം​ഗ​ത്തി​ന് 8,101 രൂ​പ​യും ആ​ണ് പ്രീ​മി​യം.

    അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ​യും 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സു​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ 16000 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പ് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റെ​ജി കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 90363 39194, 87926 87607, 98861 81771

