Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightനോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ല​സ്...
    Metro
    Posted On
    date_range 11 April 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 7:20 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ല​സ് ​അവ​സാ​ന തീ​യ​തി നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    സർഗാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്കാ​യു​ള​ള സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ, അ​പ​ക​ട ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ പ്ല​സ് എ​ൻ​റോ​ള്‍മെ​ന്‍റി​നു​ള്ള സ​മ​യ പ​രി​ധി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ-​അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ത​ൽ ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ക.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്‌​സ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ-​അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച രൂ​പ​മാ​ണ് ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ല​സ്’. നി​ല​വി​ൽ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​റി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ​വ​ർ​ക്കും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ല​സി​ൽ ചേ​രാ​നാ​വും. ഗ്രൂ​പ്പ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​വ​ർ (ജി.​എം.​സി), പേ​ഴ്‌​സ​ണ​ൽ ആ​ക്‌​സി​ഡ​ന്റ് (ജി.​പി.​എ) എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ വ​രെ പ​രി​ര​ക്ഷ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. 10 ല​ക്ഷ​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ തു​ക​യു​ടെ പ്ലാ​നു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 80 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യോ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ/​ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യോ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും മ​ട​ങ്ങി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യാ​ലും ഈ ​ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ തു​ട​ർ​ന്നും ല​ഭ്യ​മാ​കും എ​ന്ന​ത് ‘നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ല​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 14,000-ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ (കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 500-ലേ​റെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ) പ​ണ​ര​ഹി​ത ചി​കി​ത്സാ സൗ​ക​ര്യ​വും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    മു​ൻ​പേ​യു​ള്ള രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​ദ്യ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ വെ​യി​റ്റിം​ഗ് പീ​രി​യ​ഡ് നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും ഇ​ല്ല. സാ​ധു​വാ​യ നോ​ർ​ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി, സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള വി​ദേ​ശ​മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാം. 18 മു​ത​ൽ 70 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാം.

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ല​സ് വെ​ബ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ പ്ല​സ് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് വ​ഴി​യും എ​ൻ​റോ​ൾ​മെ​ന്റ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. ഏ​പ്രി​ൽ 12-ന​കം എ​ൻ​റോ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഏ​പ്രി​ൽ 15 മു​ത​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും പോ​ളി​സി കാ​ലാ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കു​ക.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നു​മാ​യി നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്‌​സ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം. ലോ​ക​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യു​ള​ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി. അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം, 10 ല​ക്ഷം, 15 ല​ക്ഷം, 20 ല​ക്ഷം, 25 ല​ക്ഷം, 50 ല​ക്ഷം, ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള​ള ഏ​ഴു വി​വി​ധ സ്ലാ​ബു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 30 വ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട എ​ന്‍ റോ​ള്‍‍മെ​ന്‍റി​ല്‍ 1,32,000 പ്ര​വാ​സി​കേ​ര​ളീ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ന്‍ റോ​ള്‍ ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Health Insurancemedical insuranceAccident InsuranceBanglore
    Next Story
    X