Madhyamam
    Metro
    Posted On
    18 Nov 2025 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 10:04 AM IST

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ കാ​ർ​ഡ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ്

    നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ കാ​ർ​ഡ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പ്
    ത​ത്ത്വ​മ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പി​ല്‍നി​ന്ന്

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ത​ത്ത്വ​മ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ/ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 40ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ത​ത്ത്വ​മ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ. കേ​ര​ള​ത്തി​നു പു​റ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ, അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​റി​ല്‍ 30 വ​രെ​യാ​ണ് എ​ൻ​റോ​ള്‍ ചെ​യ്യാ​ന്‍ അ​വ​സ​രം.

    സാ​ധു​വാ​യ നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​വാ​സി ഐ.​ഡി, സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ് ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ ഉ​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​കെ ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ള്ള 18നും 70​നും ഇ​ട​യി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്കു​മാ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​റി​ല്‍ എ​ന്‍ റോ​ള്‍ ചെ​യ്യാ​നാ​വു​ക. ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ (പ്രാ​യം 18-60) നോ​ര്‍ക്ക പ്ര​വാ​സി​ര​ക്ഷ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും (എ​ന്‍.​പി.​ആ​ര്‍.​ഐ) ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    നോ​ര്‍ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡ്-​ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് ബം​ഗ​ളൂ​രു എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ. ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് ഓ​ഫി​സി​ലെ 080-25585090 ന​മ്പ​റി​ലോ നോ​ര്‍ക്ക ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ കോ​ണ്‍ടാ​ക്ട് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ടോ​ള്‍ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റു​ക​ളാ​യ 1800 425 3939 (ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ നി​ന്നും) +91-8802 012 345 (വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും മി​സ്ഡ്​ കോ​ള്‍ സ​ര്‍വി​സ്) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. വെ​ബ് സൈ​റ്റ് www.norkaroots.kerala.gov.in.

