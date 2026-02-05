Begin typing your search above and press return to search.
    രാ​ജി​വെ​ക്കി​ല്ല, ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ജം -എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി

    രാ​ജി​വെ​ക്കി​ല്ല, ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ജം -എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി
    എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി ആ​ർ.​ബി. തി​മ്മ​പൂ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: പ്ര​തി​പ​ക്ഷം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി ആ​ർ.​ബി. തി​മ്മ​പൂ​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​ജ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. താ​ന്‍ ഒ​രു തെ​റ്റും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ല. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ൽ ന​മു​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ?

    അ​വ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടേ​ത് പോ​ലും. എ​ല്ലാ​വ​രും രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണോ? തെ​ളി​വ് എ​ന്താ​ണ്? രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ താ​ൻ അ​വ​രെ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം തെ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ മു​ഴു​കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ചി​ല സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​വാം. ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. താ​ൻ രാ​ജി​വെ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മേ​യി​ല്ല. താ​ൻ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു തെ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യ ഓ​ഡി​യോ​യി​ൽ താ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ?

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ? താ​ൻ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ഞ്ഞോ? ഈ ​ഓ​ഡി​യോ​ക​ളും വി​ഡി​യോ​ക​ളും എ​ല്ലാം വ്യാ​ജ​മാ​ണ്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും തെ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. അ​ത്ത​രം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ താ​ൻ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ​യു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്, ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നോ​ട് ഒ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല, ഞാ​നും ഒ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് തി​മ്മാ​പൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

