ധർമസ്ഥല പവിത്രത സംരക്ഷിക്കാൻ റാലി ആവശ്യമില്ല -മന്ത്രി ദിനേശ് റാവുtext_fields
മംഗളൂരു: ശ്രീക്ഷേത്ര ധർമസ്ഥലയുടെ പവിത്രത സംരക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് രാഷ്ട്രീയ റാലികൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ദക്ഷിണ കന്നട ചുമതലയുള്ള ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണ്ടു റാവു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പിയുടെ ‘ചലോ ധർമസ്ഥല’ റാലി സത്യത്തിനോ നീതിക്കോ വേണ്ടി യഥാർഥ ആശങ്കയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയപ്രേരിത നീക്കമാണെന്ന് റാവു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ധർമസ്ഥല സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ വലിയൊരു സഭയുടെ ആവശ്യമില്ല. മഞ്ജുനാഥ ഭഗവാന് അത്തരം ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾ വേണ്ട. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പവിത്രത സംരക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് - ഞങ്ങൾ പൂർണമായും കഴിവുള്ളവരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരുമാണ്.
രാഷ്ട്രീയനേട്ടത്തിനായി ബി.ജെ.പി മതവികാരം ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. ‘ബി.ജെ.പി രാഷ്ട്രീയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവർ എന്തെങ്കിലും വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവർ സ്വന്തം സ്വാർഥ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി ധർമസ്ഥലയെ ആയുധമാക്കുന്നു. അവർക്ക് കർണാടകയോട് ശരിക്കും താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ അവർ കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ പ്രേരിപ്പിക്കും.
കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ബി.ജെ.പി പോരാടുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് തടസ്സപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ്. മതപരമായ വിഷയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അവരുടെ അജണ്ട വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ധർമസ്ഥലയിൽ നടന്ന കൂട്ടശവസംസ്കാര സംഭവത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവെ, പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ (എസ്.ഐ.ടി) ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.
‘ഞങ്ങൾ എസ്.ഐ.ടിയിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. അവർ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യം. വസ്തുതകൾ വെളിച്ചത്തുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ എസ്.ഐ.ടി സ്ഥാപിച്ചത്. ധർമസ്ഥലയിലെ വീരേന്ദ്ര ഹെഗ്ഗാഡെ പോലും എസ്.ഐ.ടി രൂപവത്കരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടത്?’- അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
കേസ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് (എൻ.ഐ.എ) കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യം നിരസിച്ചുകൊണ്ട് റാവു പറഞ്ഞു: ‘ഞങ്ങൾക്ക് എൻ.ഐ.എ ആവശ്യമില്ല. ബി.ജെ.പിയുടെ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ പൊലീസ് വകുപ്പിലും എസ്.ഐ.ടിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ട്. അവർ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തും’ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.മുൻ ബി.ജെ.പി ഭരണകാലത്ത് നടന്ന സൗജന്യ ബലാത്സംഗ, കൊലപാതക കേസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബി.ജെ.പിയുടെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിച്ചു. ‘സൗജന്യ കേസ് നടക്കുമ്പോൾ ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് നീതിയാണ് നടപ്പാക്കിയത്? അവർ മൗനം പാലിച്ചു. ഇപ്പോൾ, അവർ അശ്രദ്ധമായും തെളിവുകളില്ലാതെയും സംസാരിക്കുന്നു’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ധർമസ്ഥലക്കെതിരായ വിദേശ ധനസഹായ ഗൂഢാലോചനയോ വലിയ ഗൂഢാലോചനയോ സംബന്ധിച്ച വാദങ്ങൾ റാവു തള്ളി. ‘കേസ് ഒരിക്കലും എൻ.ഐ.എക്ക് കൈമാറില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പരിശോധിക്കാവുന്ന തെളിവുകളും വിശ്വസനീയമായ രഹസ്യാന്വേഷണവും പുറത്തുവന്നാൽ, സർക്കാർ അത് പരിഗണിക്കും. എന്നാൽ അതുവരെ, അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്’- റാവു പറഞ്ഞു.
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാറും രാജ്യവും ധർമസ്ഥലക്കൊപ്പം -മന്ത്രി ജോഷി
മംഗളൂരു: ധർമസ്ഥലയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അപവാദ പ്രചാരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി.ജെ.പി തിങ്കളാഴ്ച ധർമസ്ഥലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ധർമസ്ഥല ചലോ’ കൺവെൻഷൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഴുവൻ രാജ്യവും മോദി സർക്കാറും ധർമസ്ഥല ധർമാധികാരിക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജോഷി ആരോപിച്ചു. ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ധർമസ്ഥലക്കെതിരെ വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധർമസ്ഥലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങളും ആ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബി.വൈ. വിജയേന്ദ്ര അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആർ. അശോക, ചലവാടി നാരായണസ്വാമി, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.വി. സദാനന്ദ ഗൗഡ, ബ്രിജേഷ് ചൗട്ട എം.പി, മറ്റു എം.പിമാർ, എം.എൽ.എമാർ, നൂറുകണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
