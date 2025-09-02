Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Metro
    Posted On
    2 Sept 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 8:03 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല പ​വി​ത്ര​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ റാ​ലി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല -മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് റാ​വു

    dharmasthala protection
    ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു​റാ​വു മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ശ്രീ​ക്ഷേ​ത്ര ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യു​ടെ പ​വി​ത്ര​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ റാ​ലി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി ദി​നേ​ശ് ഗു​ണ്ടു റാ​വു മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ‘ച​ലോ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല’ റാ​ലി സ​ത്യ​ത്തി​നോ നീ​തി​ക്കോ വേ​ണ്ടി യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്രേ​രി​ത നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് റാ​വു അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു സ​ഭ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. മ​ഞ്ജു​നാ​ഥ ഭ​ഗ​വാ​ന് അ​ത്ത​രം ശ​ക്തി​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട് - ഞ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രു​മാ​ണ്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ബി.​ജെ.​പി മ​ത​വി​കാ​രം ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. ‘ബി.​ജെ.​പി രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം അ​വ​ർ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ സ്വ​ന്തം സ്വാ​ർ​ഥ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യെ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക​യോ​ട് ശ​രി​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കും.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ബി.​ജെ.​പി പോ​രാ​ടു​ന്നി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മ​ത​പ​ര​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ അ​ജ​ണ്ട വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ട്ട​ശ​വ​സം​സ്കാ​ര സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​വെ, പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ (എ​സ്‌.​ഐ.​ടി) ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ടി​യി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​ക ല​ക്ഷ്യം. വ​സ്തു​ത​ക​ൾ വെ​ളി​ച്ച​ത്തു​വ​രാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഐ.​ടി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഗാ​ഡെ പോ​ലും എ​സ്.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ന്താ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്?’- അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    കേ​സ് ദേ​ശീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് (എ​ൻ‌.​ഐ‌.​എ) കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം നി​ര​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു: ‘ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ൻ‌.​ഐ‌.​എ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പി​ലും എ​സ്‌.​ഐ‌.​ടി​യി​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ട്. അ​വ​ർ സ​ത്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തും’ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു.മു​ൻ ബി.​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ, കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സ് ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ‘സൗ​ജ​ന്യ കേ​സ് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ എ​ന്ത് നീ​തി​യാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്? അ​വ​ർ മൗ​നം പാ​ലി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ, അ​വ​ർ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യും തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ലാ​തെ​യും സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു’ -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​ദേ​ശ ധ​ന​സ​ഹാ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യോ വ​ലി​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യോ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ റാ​വു ത​ള്ളി. ‘കേ​സ് ഒ​രി​ക്ക​ലും എ​ൻ‌.​ഐ‌.​എ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​ല്ലെ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ളും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ അ​തു​വ​രെ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ ഊ​ഹാ​പോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ത്ത​രം തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്ക​രു​ത്’- റാ​വു പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റും രാ​ജ്യ​വും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്കൊ​പ്പം -മ​ന്ത്രി ജോ​ഷി

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള അ​പ​വാ​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ച​ലോ’ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പ്ര​ഹ്ലാ​ദ് ജോ​ഷി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ഴു​വ​ൻ രാ​ജ്യ​വും മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റും ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി​ക്കൊ​പ്പം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹി​ന്ദു സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ജോ​ഷി ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഈ ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​ക്കെ​തി​രെ വ​ലി​യൊ​രു ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​പ്പോ​ഴും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ആ ​ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​വൈ. വി​ജ​യേ​ന്ദ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ർ. അ​ശോ​ക, ച​ല​വാ​ടി നാ​രാ​യ​ണ​സ്വാ​മി, മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​വി. സ​ദാ​ന​ന്ദ ഗൗ​ഡ, ബ്രി​ജേ​ഷ് ചൗ​ട്ട എം.​പി, മ​റ്റു എം.​പി​മാ​ർ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ, നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    NIA Case metro news Latest News Dharmasthala Banglore News BJP
    No need for rally to protect sanctity of Dharmasthala - Minister Dinesh Rao
