Madhyamam
    Metro
    Posted On
    28 Sept 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 10:39 AM IST

    ഇ​നി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ല -ഗീ​ത ശി​വ​രാ​ജ്​​ കു​മാ​ർ

    ഇ​നി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ല -ഗീ​ത ശി​വ​രാ​ജ്​​ കു​മാ​ർ
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഇ​നി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ന​ട​ൻ ശി​വ​രാ​ജ്​ കു​മാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വു​മാ​യ ഗീ​ത ശി​വ​രാ​ജ്​ കു​മാ​ർ. ശി​വ​​മൊ​ഗ്ഗ വ​നി​ത കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി ശ്വേ​ത ബ​ണ്ടി ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം എ​പ്പോ​ഴും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്ക​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ ഗീ​ത പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കാ​നും മ​റ​ന്നി​ല്ല.

    ശ്വേ​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ സ​മ​യ​ത്ത്​ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്​​ച​വെ​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ ശ​ക്ത​രാ​ണ്. അ​വ​ർ​ക്ക്​ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്താ​നും പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും ഗീ​ത പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ണാ​ട​ക മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​സ്. ബം​ഗാ​ര​പ്പ​യ​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്​ ഗീ​ത. 2024ൽ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. 2014ൽ ​പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​ന​താ​ദ​ൾ എ​സ്​ ടി​ക്ക​റ്റി​ലും മ​ത്സ​രി​ച്ചു തോ​റ്റു. 2023ലാ​ണ്​ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

