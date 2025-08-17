Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_rightധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ...
    Metro
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 10:40 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ഖ​ന​നം ന​ട​ന്നി​ല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ഖ​ന​നം ന​ട​ന്നി​ല്ല
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടേ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി താ​ൻ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി എ​ന്ന മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഖ​ന​നം ന​ട​ത്തി​യി​ല്ല. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല നേ​ത്രാ​വ​തി കു​ളി​ക്ക​ട​വ് പ​രി​സ​ര​ത്തെ ഖ​ന​നം പാ​തി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് സം​ഘം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ന​ന​ത്തി​നും അ​വ​ധി ന​ൽ​കി. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ശ്രീ ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നും ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഡി. വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ എം.​പി​ക്കും എ​തി​രാ​യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ് പ​രാ​തി​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും എ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ റാ​ലി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും എ​ന്ന് കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ​കൂ​ടി​യാ​യ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഡി.​കെ. ശി​വ​കു​മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക​ർ​ണാ​ട​ക ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ജി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശ​ദ പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തും എ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:excavationmetro newsLatest NewsDharmasthalaBanglore News
    News Summary - No excavations are taking place at the Dharmasthala site.
    Similar News
    Next Story
    X