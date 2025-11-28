Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightMetrochevron_right24 കോ​ടി​യു​ടെ...
    Metro
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 9:33 AM IST

    24 കോ​ടി​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി; നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ പൗ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    24 കോ​ടി​യു​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി; നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ പൗ​ര​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സൂ​ക്ഷി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. 11.64 കി​ലോ​ഗ്രാം എം.​ഡി.​എം.​എ ക്രി​സ്റ്റ​ലും 1040 തീ​വ്ര ല​ഹ​രി​ഗു​ളി​ക​ക​ളും 2.35 കി​ലോ​ഗ്രാം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​ർ​മാ​ണ അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക്രൈം ​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന്റെ ആ​ന്റി നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​ക്ക് മൊ​ത്തം 23.74 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​വ​രു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.സാ​ത്ത​നൂ​ർ മെ​യി​ൻ റോ​ഡി​ലെ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സൂ​ക്ഷി​ച്ച നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ പൗ​ര​ൻ ഇ​ജി​കെ സെ​ഗ്വു​വി​നെ (42) പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്ചെ​യ്തു.

    വീ​ട് വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ച്ച് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ളെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ചെ​ന്നൈ​യി​ലും ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലും ഇ​യാ​ൾ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് യു​വാ​ക്ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 2017ൽ ​നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ശ്രീ​ല​ങ്ക വ​ഴി ബി​സി​ന​സ് വി​സ​യു​മാ​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2019ൽ ​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്ന​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും തു​ട​ങ്ങി. 2020ൽ ​മ​റ്റൊ​രു മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കേ​സി​ലെ വ​കു​പ്പു​ക​ളും അ​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വീ​ട് വാ​ട​ക്ക് കൊ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ​തി​ന് ഇ​യാ​ൾ താ​മ​സി​ച്ചു​വ​ന്ന വാ​ട​ക​വീ​ടി​ന്റെ ഉ​ട​മ​യു​ടെ പേ​രി​ലും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime Newsnigerian citizenArrestBangalore News
    News Summary - Nigerian citizen arrested on illegal drug case
    Similar News
    Next Story
    X