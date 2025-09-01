Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Metro
    Posted On
    1 Sept 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    1 Sept 2025 8:46 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ് എ​ൻ.​ഐ.​എ​ക്ക് കൈ​മാ​റേ​ണ്ട​തി​ല്ല -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സ് എ​ൻ.​ഐ.​എ​ക്ക് കൈ​മാ​റേ​ണ്ട​തി​ല്ല -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ
    മം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ, ശ​വ​സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് (എ​സ്.​ഐ.​ടി) അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പു​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ തു​ട​ർ​ന്നു.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​ശ​യം ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് ജൂ​ലൈ 19ന് ​ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ഹി​ന്ദു ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യും അ​പ​വാ​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഷ​യം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ ജെ.​ഡി-​എ​സും ബി.​ജെ.​പി​യും വെ​വ്വേ​റെ റാ​ലി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘‘അ​വ​ർ (പ്ര​തി​പ​ക്ഷം) എ​ല്ലാ​ത്തി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ (ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലേ​ക്ക്) പോ​ക​ട്ടെ. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യു​ടെ ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി വീ​രേ​ന്ദ്ര ഹെ​ഗ്ഡെ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​ര​ണം. സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​ണ് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. സ​ത്യം അ​റി​യ​ണം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു വാ​ൾ തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കും’’ -സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​ത്യം പു​റ​ത്തു​വ​ര​ണം എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം. എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു, ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ വോ​ട്ടി​നു​വേ​ണ്ടി രാ​ഷ്ട്രീ​യം ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കേ​സി​ൽ ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് എ​ൻ.​ഐ.​എ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച്, ബി.​ജെ.​പി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ സി.​ബി.​ഐ​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കേ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നോ? കേ​സി​ൽ മ​റ്റ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​താ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​സ്‌.​ഐ.​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മോ എ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ‘‘എ​നി​ക്ക​റി​യി​ല്ല, ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നി​ല്ല, ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​സ്‌.​ഐ.​ടി​ക്ക് പു​ർ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്, അ​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും’’ എ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    Siddaramaiahkarnataka governmentNIA CaseDharmasthala Murder
    News Summary - NIA should not take over Dharmasthala case - Siddaramaiah
