കേരള സമാജം യെലഹങ്ക സോൺ പുതുവത്സരാഘോഷംtext_fields
ബംഗളൂരു: ബാംഗ്ലൂർ കേരള സമാജം യെലഹങ്ക സോൺ പുതുവത്സരാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. യെലഹങ്ക കൺട്രി ക്ലബിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കെ.എൻ.ഇ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് സി. ഗോപിനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സോൺ ചെയർമാൻ എം.ജി. റജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സാദഹള്ളി പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ്, കന്നട സിനിമ ചലച്ചിത്ര താരം ചന്ദന ഗൗഡ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി. കേരള സമാജം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി അനിൽ കുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ ജി. വിനു, വി. മുരളീധരൻ, സോൺ കൺവീനർ അനീഷ് കൃഷ്ണൻ, വൈസ് ചെയർമാൻമാരായ എം.ബി. അജയൻ, സത്യശീലൻ, ഫിനാൻസ് കൺവീനർ സുനിത വിനോദ്, ജോയന്റ് കൺവീനർമാരായ ഗോകുൽ പിഷാരടി, മനോജ് കുമാർ, വിപിൻ രാജു, രമേഷ്, രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള, മുകേഷ്, വനിതാ വിഭാഗം ആശ വിജയഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
പുതിയ ഭാരവാഹികൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു. കലാപരിപാടികൾ, ഡി.ജെ. പാർട്ടി എന്നിവ നടന്നു.
