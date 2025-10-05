Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 Oct 2025 7:42 AM IST
    5 Oct 2025 7:42 AM IST

    വ​യ​റ്റി​ൽ ഭ്രൂ​ണ​വു​മാ​യി ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു

    വ​യ​റ്റി​ൽ ഭ്രൂ​ണ​വു​മാ​യി ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹു​ബ്ബ​ള്ളി കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ യു​വ​തി ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യ കു​ഞ്ഞി​ന്റെ വ​യ​റ്റി​ൽ ഭ്രൂ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ധാ​ർ​വാ​ഡ് ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ന്ദ്ഗോ​ൾ താ​ലൂ​ക്കി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള യു​വ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ്ര​സ​വ​മാ​ണി​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന് ​അ​വ​ർ ആ​ൺ​കു​ഞ്ഞി​ന് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി. ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ൾ​ട്രാ​സൗ​ണ്ട് സ്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​ന്റെ വ​യ​റ്റി​ൽ സു​ഷു​മ്‌​ന നാ​ഡി​യു​ള്ള ഭ്രൂ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    എം.​ആ​ർ.​ഐ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ​ന്ന​ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് അ​പൂ​ർ​വ കേ​സാ​ണെ​ന്നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​ഈ​ശ്വ​ർ ഹ​സാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.ന​വ​ജാ​ത ശി​ശു​വി​ന്റെ ജ​ന​ന​സ​മ​യ​ത്ത് ഉ​ള്ളി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ഗ​ർ​ഭ​പി​ണ്ഡ​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​സം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​വ​സ്ഥ വ​ള​രെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ചു​രു​ക്കം ചി​ല കേ​സു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ഈ​ശ്വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

